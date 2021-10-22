Ограничения рекордно ускорили темпы вакцинации в Крыму

За последние дни в Крыму темпы вакцинации от коронавируса возросли в шесть раз.

"Темпы вакцинации от коронавируса за последние дни увеличились в шесть раз", - рассказал заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, пишет РИА Новости.

С 25 октября в регионе вводятся QR-коды для посещения общественных мест и заселения в отели. Часть граждан подлежит обязательной вакцинации, пожилых местных жителей просят самоизолироваться по месту жительства.

Напомним, в Крыму 20 дней подряд обновляется рекорд суточной заболеваемости коронавирусом.