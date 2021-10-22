Банда грабителей обокрала магазины Кубани и Ставрополья на 29 млн рублей

Семеро жителей Краснодарского края обвиняются в семи кражах и разбое. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники в ночное время вскрывали замки в магазинах, продающих ювелирные изделия, и похищали товар. Таким образом преступники обокрали ряд магазинов в Тамбовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, а также в Минеральных Водах, Железноводске и Новоалександровске.

В Брянской области банда напала на работника торгового зала, который должен был выдать специально заказанное кольцо. Они скрутили продавца пластиковым хомутом, забрали драгоценности и скрылись.

Общий ущерб составил более 29 млн рублей. После обысков часть ювелирных изделий была возвращена законным владельцам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, передает "Победа26".