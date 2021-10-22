Россиян может ожидать рост зарплат

Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина предсказала рост зарплат в России. Об этом она заявила во время пресс-конференции после повышения ключевой ставки.

Глава регулятора отметила, что безработица приблизилась к историческому минимуму. В то же время число свободных вакансий на рынке труда достигло рекордного уровня. По ее прогнозам, увеличение конкуренции между работодателями создает предпосылки для роста заработных плат.

Напомним, что сегодня, 22 октября, Банк России поднял ключевую ставку до 7,5%. Данное решение объясняется необходимостью борьбы с инфляцией, прогноз по которой тоже увеличился до 7,4 - 7,9% до конца текущего года при целевом показателе в 4%. Также Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки до 8,5%.