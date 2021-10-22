Скоростная канатная дорога появится в Сванети

Самая быстрая канатная дорога Грузии появится до конца 2021 года в Сванети.

Ультрасовременная канатка Хацвали-Зурулди позводит совершать подъем всего за четыре минуты. Длина канатной дороги составляет 1 421 метр, на ее строительство выделило 34 млн лари ($11,3 млн).

"Группа Doppelmayr сотрудничает с Компанией по развитию зимних курортов Грузии с 1986 года. На данный момент ведется строительство 10-местной канатной дороги гондольного типа. Скорость канатки - 6 м/с. Подняться на гору Хацвали можно будет за четыре минуты", - рассказал представитель компании на Южном Кавказе и Казахстане Николоз Грдзелидзе.

Курорт Хацвали находится недалеко от Местии, это один из самых молодых горнолыжных курортов Грузии.