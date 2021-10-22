Владимир Хомерики: «Окончание войны в Карабахе поменяло геополитику всего Южного Кавказа»

Программа Олега Кусова «Диалоги» - о поиске путей к взаимопониманию на всём Кавказе. Диалоги в студии с экспертами призваны найти темы для диалогов между странами региона. На этот раз в программе принимает участие Владимир Хомерики -

доктор экономических наук, профессор, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа", генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Конгресса Национальных Объединений России.

Речь идёт об интеграционных процессах на Южном Кавказе как способе налаживания взаимовыгодных отношений между всеми странами, о роли России в регионе, о перспективах других совместных проектов с участием Турции и Ирана.