Москва стояла на пороге урагана

В пятницу днем в Москве едва не случился ураган - скорости ветра не хватило 3 м/с.

Сила ветра в столице достигала 27 м/с, что соответствует значениям урагана, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

"Прохождение через Москву холодного атмосферного фронта на пике максимального прогрева воздуха в 14:00-15:00 спровоцировало усиление шквалистого ветра до штормовых значений. Так, метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала 25 м/с, Остафьево и Домодедово - 26 м/с, Внуково - 27 м/с. До урагана не хватило буквально 3 м/с", - написал синоптик.

Штормовой ветер и аномальное тепло сменились более спокойной и холодной погодой - дождь за полчаса остудил воздух с 14 до 7 градусов тепла.