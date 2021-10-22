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Красную площадь в Москве закрыли для посетителей из-за сильного ветра

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей из-за сильного ветра

В Москве из-за сильных порывов ветра перекрыли территорию Красной площади. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Красная площадь перекрыта "в связи с непогодой для того, чтобы люди не пострадали от порывов ветра", передает "Интерфакс".

Ранее сегодня сильный ветер повалил часть строительных лесов на Красной площади, в результате чего один из зубцов кремлевской стены был поврежден. В результате инцидента никто не пострадал.

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Вестник Кавказа

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