Глава МИД Узбекистана: мы не будем размещать ВС США на своей территории

Ташкент готов сотрудничать с США только в рамках международной практики, речь о размещении военных сил в стране не обсуждается, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в конгрессе США сообщила, что Пентагон обсудит с Ташкентом возможность размещения на территории Узбекистана американских контртеррористических сил. Однако пресс-секретарь Минобороны Бахром Зульфикаров заявил, что не обладает данной информацией.

"Нас удивляет продолжение будирования этого вопроса, несмотря на серьезное официальное заявление с нашей стороны, заявление правительства. Здесь непонятно, какая цель преследуется, при этом, хотя можно было принять к сведению и больше эту тему не раскручивать", - приводит слова Камилова Sputnik Узбекистан.

Он также отметил, что вопрос размещения в военных США для борьбы с терроризмом в республике не обсуждается.

"Что касается взаимодействия с какой-либо стороной, независимо - это будет Америка, или другая сторона, - естественно, мы в рамках международной практики, на основе международного права, на основе международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, мы готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма, борьбу совместную против терроризма", - добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что "речь идет исключительно о международной практике взаимодействия по борьбе с этим злом".