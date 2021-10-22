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В НАТО призвали Россию не опасаться вступления Украины в Альянс

В НАТО призвали Россию не опасаться вступления Украины в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам двухдневного заседания глав Минобороны НАТО в Брюсселе, что России не нужно опасаться вступления Украины в Североатлантический альянс.

"НАТО - это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение (о вступлении Украины в НАТО - прим. ред.) будет принимать Украина и 30 стран-членов НАТО", - отметил Столтенберг.

По его словам, ни у одной другой страны нет права вмешиваться в данный вопрос, поскольку Украина является независимым и суверенным государством, которое вправе самостоятельно выбирать траекторию своего развития.

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Вестник Кавказа

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