Азербайджан закупит боевые самолеты новейшего поколения

Военно-воздушные силы Азербайджана будут оснащены новейшими самолетами, рассказал заместитель министра обороны, командующий ВВС республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров, передает Report.

"Планируется закупка новых самолетов для ВВС. Идут переговоры в этом направлении. Мы изучили возможности образцов, представленных нам экспертами", - сообщил Таиров.

Он отметил, что какие именно самолеты будут закуплены, общественности станет известно в ближайшем будущем.

По словам генерал-лейтенанта, закупка нового вооружения и подготовка личного состава осуществляется в соответствии с концепцией, которая имеется у каждого вида войск.

"ВВС ежедневно несут боевое дежурство и охраняют воздушное пространство страны. Военно-воздушные силы готовы в любой момент предотвратить провокации и деятельность со стороны любого противника. Это касается как войск противовоздушной обороны, так и авиации", - подчеркнул Таиров.

Он напомнил, что с первого дня Отечественной войны Азербайджана ВВС страны получили особое задание уничтожить ПВО противника и обеспечить господство ВС Азербайджана в воздухе, эти приказы были выполнены.

"Даже армянские эксперты и специалисты признают, что в первый день войны они потеряли 60% системы противовоздушной обороны. Мы наносили удары по противнику всеми средствами: самолетами, вертолетами, ударными беспилотниками, чем ослабили боевые возможности и сломили сопротивление противника", - рассказал замминистра обороны.

Эффективная работа ВВС Азербайджана позволила спецназу и сухопутным войскам перейти в атаку, заметил он.

Напомним, азербайджанская делегация в апреле прошлого года посетила российские военные заводы по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35.

Интерес Баку к закупке самых современных боевых самолетов российского производства был выражен во время встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России, компании "Рособоронэкспорт" и руководством военных заводов.

Российская стороны предоставила азербайджанской делегации брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях и вооружении самолетов, также делегаты ознакомились с производством, эксплуатацией и техническим обслуживанием авиационных средств.

Россия выразила готовность поставлять в Азербайджан современные боевые самолеты в требуемом количестве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, в России Баку мог бы купить прежде всего ударные истребители. "Россия могла бы предложить Су-57 Азербайджану так же, как и Турции. Это самолет пятого поколения, соответствующий по классу американскому F-35, только более новый. Поскольку Азербайджан позиционирует себя как новый центр силы и региональная держава, он мог бы эти лучшие на сегодняшний день машины", - прежде всего сказал он.

"Насколько известно, ведутся переговоры, и весьма результативные, между Азербайджаном и Пакистаном, Исламабад предлагает Баку свои самолеты JF-17, совместную китайско-пакистанскую разработку на основе советского перехватчика МиГ. В свое время проект был лицензировано приобретен китайскими инженерами и доработан совместно с пакистанскими. При этом семейство "Сухих", на мой взгляд, представляет для Азербайджана больший интерес, так как это целая линейка самолетов с достаточно близкими системами управления", - обратил внимание Александр Артамонов.

"Естественно, также Россия может предложить Азербайджану штурмовик "Грач" ввиду того, что он предназначен для ведения боев регионального значения. "Грач", в частности, активно применялся в Чеченских войнах. Наконец, Баку мог бы быть интересен Як-130, учебно-боевой самолет, который покупает сейчас Алжир. Як-130 позволяет использовать его в боевых целях и обеспечивает достаточно легкое обучение пилотов, которые потом могут легко пересесть на все семейство "Сухих"", - заключил эксперт.