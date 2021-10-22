Набиуллина: ключевая ставка могла подняться сразу на 100 базисных пунктов
Совет директоров Центробанка на заседании 22 октября рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Такой вариант рассматривался. Мы действительно рассматривали много вариантов, и среди них было повышение ставки на 100 базисных пунктов", - заявила она.
По словам Набиуллиной, ставка, вероятно, сохранится на повышенном уровне дольше, чем прогнозировалось ранее.
"Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе", - отметила глава ЦБ РФ.
Регулятор считает, что рано говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Вестник Кавказа
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