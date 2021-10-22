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Ставропольского сторонника ИГИЛ арестовали на два месяца

Ставропольского сторонника ИГИЛ арестовали на два месяца

Задержанный в Ставропольском крае член запрещенной в России террористической организации ИГИЛ арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Ставрополя.

"Вчера ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 декабря 2021 года", - сказал собеседник.

Напомним, что сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на транспортных объектах в Ставропольском крае. В ходе обыска у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные для изготовления бомбы.

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