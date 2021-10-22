ЦБ заявил о возможном росте цен в России

Центробанк предсказал инфляцию на уровне до 7,4-7,9% по итогам 2021 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что цены растут значительно быстрее, а к 18 октября инфляция ускорилась до 7,8%. Высокий показатель Банк России связывает с ростом цен на овощи в августе, но заявляет, что подорожали и другие продукты, стоимость которых не считается волатильной. По мнению регулятора, увеличение цен на мировых рынках заставляет предприятия закладывать возросшие издержки в стоимость продукции для конечных потребителей.

ЦБ предсказал дальнейшее отклонение инфляции от целей регулятора, так как сохраняются риски, вызванные перебоями в цепочках поставок, дефицитом рабочей силы и влиянием коронавируса на рынок труда.

В Центробанке уточнили, что повышение ставки до 7,5 необходимо для сдерживания роста цен. Понижение инфляции до целевых показателей (4-4,5%) ожидается в 2022 году.