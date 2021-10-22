Россияне выбрали Узбекистан для поездок в предстоящие нерабочие дни

Спрос на авиаперелеты из России в Узбекистан резко вырос после объявления режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

По данным Aviaport, спрос на билеты в Узбекистан вырос за последние дни в полтора раза.

Доля возвратов небольшая - около 5% от продаж. Также россияне намерены провести нерабочую неделю в Турции, Армении, Киргизии, Азербайджане, Молдове, Беларуси, Казахстане, на Кипре и в Египте. При этом за границу отправятся 12,3% путешествующих россиян, большинство (87,6%) планирует путешествие по России.

Напомним, нерабочие дни в России введены на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом, чтобы прервать цепочку заражений. Роспотребнадзор рекомендовал провести нерабочую неделю дома и в кругу семьи.