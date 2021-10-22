Собянин: пиковые значения по COVID-19 в Москве будут достигнуты в ближайшие дни

В Москве пиковые значения по заболеваемости коронавирусом ожидается в конце этой - начале следующей недели, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта", дает достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели - начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что такая ситуация с заболеваемость "требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей".

Ранее Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября до 7 ноября.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости", - пояснил мэр столицы.