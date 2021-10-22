В Алматы за четыре часа совершено почти 60 ДТП

Ухудшение погоды в Алматы привело 57 автоавариям, сообщает пресс-служба городского департамента полиции.

"По данным центра оперативного управления департамента полиции Алматы, сегодня с 08:00 на пульт 102 поступило 57 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в городе с утра ухудшилась погода: сначала лил дождь, а затем выпал снег.

Полиция призвала водителей к усилению мер безопасности на дорогах, добавив, что повышенная внимательность и соблюдение ПДД поможет избежать аварий на дорогах.