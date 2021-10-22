Умер единственный выживший в пожаре на заводе под Рязанью

Вся смена, находившаяся в цеху порохового завода в Рязанской области, когда там случился пожар, погибла. Ранее сообщалось о 16 погибших.

"Скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу в Рязань", - сообщает пресс-служба правительства области.

Мужчина был доставлен в больницу с ожогами 80% кожи, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).