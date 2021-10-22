Гарибашвили рассказал, когда правительство Грузии начнет заботиться о народе

Правительство Грузии начнет заботиться о народе после того, как успокоит страну. Такое заявление в ходе выступления в муниципалитете Хоби сделал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что именно сейчас есть шанс "окончательно позаботиться" о стране, успокоить ее. По словам Гарибашвили, это связано с тем, что люди, сеющие дестабилизацию и нестабильность, находятся в тюрьме и будут там долго.



"Хочу поблагодарить жителей Хоби. У нас есть серьезные планы для развития регионов в следующие месяцы, все будет очень хорошо. Мы успокоим страну, после чего начнем заботиться о народе и будем решать его реальные проблемы", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Напомним, 1 октября в Тбилиси был задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.