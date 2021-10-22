Ключевая ставка в России вернулась в июль 2019 года

Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,5% - сразу на 75 базисных пунктов.

Ранее аналитики прогнозировали повышение ставки на 50 б.п. либо на 25 б.п. - до 7-7,25%. Регулятор выбрал нестандартный шаг.

Отметим, что Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Кроме того, регулятор дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.

"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

В Центробанке добавили, что "в этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели".

Возможность дальнейших повышений ключевой ставки допускается при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банка России.

Последний раз ключевая ставка была на уровне 7,5% в июле 2019 года.