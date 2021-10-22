Что и как везет Турция на освобожденные территории Азербайджана

На этой неделе из Турции в Карабахский регион Азербайджана отправился первый контейнеровоз с семенами озимой пшеницы. В Апшеронском логистическом центре их погрузят на фуры и отправят в освобожденные год назад от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы. Railly News сообщает, что контейнеровоз эксплуатируется в рамках проекта TURKUAZ в сотрудничестве с Главным управлением Государственных железных дорог Турции, "Азербайджанскими железными дорогами" и "Грузинскими железными дорогами" с целью дальнейшего увеличения грузоперевозок по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Привлекательность этого маршрута объясняется тем, что бесперебойное железнодорожное сообщение через Средний коридор, железнодорожную линию БТК и туннель Мармарай позволяет сократить время в пути. Товарные поезда уже курсируют между Турцией и Китаем, Турцией и Россией.

Генеральный директор по грузоперевозкам Государственных железных дорог Турции Хасан Пезюк объяснил, что это стало возможно благодаря инвестициям в железнодорожную инфраструктуру Турции, производимым с 2003 года.

Пезюк подчеркнул, что с тех пор как 30 октября 2017 года состоялась официальная церемония открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс, были достигнуты значительные успехи, и тот факт, что до октября этого года по БТК было перевезено 1,3 млн тонн грузов стал совместным достижением Турции, Азербайджана и Грузии. Количество и ассортимент перевозимых грузов постоянно увеличивается, и сделать маршрут еще более эффективным позволит контейнеровоз, который будет регулярно курсировать между Турцией и Азербайджаном.

Подчеркнув, что из Турции эти контейнерные поезда отправляются со станций Кесекей и Мерсин, генеральный директор по грузоперевозкам заметил: "Они следуют до Апшеронского логистического центра в Баку. Наши поезда, первый из которых отправился в первой половине 2021 года, преодолевают расстояние между Турцией и Азербайджаном за 6-7 дней. На первом этапе грузоперевозки в Азербайджан осуществляются два раза в неделю из Стамбула и Мерсина. В дальнейшем мы планируем увеличить их количество в соответствии с предоставленными требованиями".

Отметив, что первый контейнерный блок-поезд в Карабах из Текирдага (недалеко от Стамбула) отправился 15 октября, Пезюк сказал: "В нашем поезде 28 контейнеров с посевной пшеницей. Семена пшеницы, необходимые для восстановления Карабаха, прибудут до окончания посевного периода, чтобы после очистки заминированных территорий совершить первые посадки. Мы уделяем особое внимание поездам, чтобы гарантировать доставку семян. Наш поезд, который отправляется из района Текирдаг, пройдет через Мармарай и по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс в кратчайшие сроки доберется до Восточно-Зангезурской экономической зоны Азербайджана".

"Turkuaz Express расширит пропускную способность этой линии и повысит ее конкурентоспособность в грузовых перевозках между Европой и Азией. Хотя во время пандемии нового коронавируса транспортные связи между странами были ограничены, железнодорожные перевозки не прекращались ни на мгновение, играя важную роль в развитии торговли нашей страны. И в этом плане железнодорожные перевозки еще раз доказали свою эффективность", - отметил Пезюк.

С помощью этого контейнеровоза уже перевезли 50 тысяч тонн экспортных и импортных грузов, а в этом году перевезут еще 38 тысяч тонн. "На данный момент транспортировка осуществляется только в контейнерах, но если будет спрос, начнем перевозить в обычных, то есть открытых или закрытых грузовых вагонах. Turkuaz Express увеличит наш товарооборот с дружественной и братской страной Азербайджаном и еще сильнее сблизит наши страны", - заключил генеральный директор по грузоперевозкам Государственных железных дорог Турции.