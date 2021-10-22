Три магистрали в Москве станут более скоростными

С 27 октября в Москве будет увеличена разрешенная скорость на трех магистралях.

"С 27 октября мы повышаем скорость на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На СВХ разрешенная скорость увеличится с 60-80 км/ч до 90 км/ч, на проспекте Генерала Дорохова - с 60 до 80 км/ч, на участке Ленинградского шоссе - с 60 до 70 км/ч.

"Это широкие дороги с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, мало пешеходов, все переходы регулируемые, либо внеуличные", - рассказали в дептрансе.

За последние три года в Москве скорость движения была увеличена на пяти участках, снижена на 75 участках.