Главная » Новости
Азербайджан Иран

Три магистрали в Москве станут более скоростными

Три магистрали в Москве станут более скоростными

С 27 октября в Москве будет увеличена разрешенная скорость на трех магистралях.

"С 27 октября мы повышаем скорость на Северо-Восточной хорде, проспекте Генерала Дорохова и на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На СВХ разрешенная скорость увеличится с 60-80 км/ч до 90 км/ч, на проспекте Генерала Дорохова - с 60 до 80 км/ч, на участке Ленинградского шоссе - с 60 до 70 км/ч.

"Это широкие дороги с хорошим обзором и освещенностью, там есть разделительные барьеры, мало пешеходов, все переходы регулируемые, либо внеуличные", - рассказали в дептрансе.

За последние три года в Москве скорость движения была увеличена на пяти участках, снижена на 75 участках.

930 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!