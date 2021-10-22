Премьер Грузии: поддерживать партию Саакашвили – позор

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что стыдно поддерживать оппозиционную партию "Единое национальное движение", создателем которой является бывший президент Михаилом Саакашвили.

"Сегодня поддержка и голосование за "Национальное движение", представителей власти Саакашвили, его кандидатов реально является огромным позором, я бы прямо так сказал. В последующие месяцы у нас есть серьезные планы в направлении развития регионов, и все будет очень хорошо. Мы успокоим страну и после этого начнем заботиться о населении, решать реальные проблемы", - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Грузинский премьер-министр еще раз призвал граждан принять участие в выборах 30 октября.