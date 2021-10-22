Лидеры России и Израиля встретились в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Сочи проходят в теплой атмосфере. Об это сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня на повестке Путина день российско-израильских отношений. С рабочим визитом в Сочи прибыл премьер-министр Израиля Беннет, начались его переговоры с президентом. Очень теплые слова сказаны друг другу главой государства и премьер-министром. В атмосфере теплых отношений началось обсуждение ряда вопросов", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что в первую очередь стороны обсуждают отношения двух стран, "которые обладают очень широким потенциалом". По его словам, российский президент и израильские премьер также поговорят о региональной безопасности, Сирии, Афганистане, Иране и об опасениях Израиля, связанных с безопасностью страны. "Обмен мнениями по самому широкому кругу вопросов", - подытожил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, в пятницу у Путина будет несколько рабочих непубличных контактов, добавил Песков.