Россия и Казахстан отмечают 29-летие дипломатических отношений

Дипломатическим отношениям России и Казахстана исполнилось 29 лет, говорится в сообщении на официальном сайте посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

"За прошедшее время между Казахстаном и Россией заключены сотни договоров и соглашений в разных областях. Одним из важнейших является подписанный в 2013 году Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке", - сообщили в посольстве.

Между двумя странами практически нет вопросов, по которым обе стороны не пришли бы к консенсусу путем конструктивного диалога, отметил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Россия – надежный стратегический партнер и добрый сосед, который согласно известной пословице ближе любого родственника. Наши страны привержены политике углубления сотрудничества", - цитирует посольства слова Токаева.

Обе страны привержены политике углубления сотрудничества, а также активно участвуют в евразийской интеграции, успешно взаимодействуют в рамках СНГ, ООН, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС.

Современные отношения России и Казахстана строятся на общей многовековой истории. Кроме того, у стран протяженная граница, схожий менталитет, а также тесные экономические и духовные связи.