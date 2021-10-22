Создание поддельных COVID-сертификатов пресекли в Карачаево-Черкесии

В отношении жительницы Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в создании и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Сотрудники УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили факты изготовления и реализации фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19, совершенные работницей районной поликлиники", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщил, что женщина, которая работала в районной поликлинике, за шесть тыс рублей изготовила для двух человек сертификаты о вакцинации без фактического прохождения процедуры.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.