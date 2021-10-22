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На пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек

На пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек

В Минздраве РФ сообщили о смерти 16 человек в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в поселке Лесном Рязанской области.

"По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф", - рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он получил ожоги 80% поверхности кожи, его эвакуируют в областную больницу, к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им.Вишневского Минздрава России.

Ранее региональный Минздрав сообщал о гибели 15 человек.

ЧП произошло этим утром, открытое горение на площади 160 кв м удалось ликвидировать к 09:31.

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Вестник Кавказа

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