Депутат Верховной Рады Украины пострадала от упавшего ей на голову дверного засова
Депутату Верховной рады Украины из фракции "Голос" Александре Устиновой упал на голову дверной засов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
Она подчеркнула, что депутата увезли на машине скорой помощи. Позже Стефанишина сообщила, что с Устиновой "все в порядке".
На данный момент неизвестно, с какой двери и с какой высота упала задвижка, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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