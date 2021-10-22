Заболеваемость и смертность от Covid-19 в РФ бьет рекорды на фоне коллективного иммунитета ниже 46%

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 37 141 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 141 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 397 (9,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 8 166, в Санкт-Петербурге – 3 233, в Московской области – 2 428. В Крыму новых случаев 630, в Ставропольском крае - 396, в Краснодарском крае - 257, в Дагестане - 145, в Кабардино-Балкарии - 118, в Северной Осетии - 90, в Чечне - 97, в Ингушетии - 72, в Карачаево-Черкесии - 69, в Адыгее - 70.

Суточный прирост составил 0,46%, общее число инфицированных в России достигло 8 168 305 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 25 453 человека, за весь период – 7 117 060 человек.

За сутки умерли 1 064 пациента с коронавирусом, с начала пандемии – 228 453 человека.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%. Вакцинация первым компонентом - 53 511 786 раз, полного цикла - 49 161 150 раз.