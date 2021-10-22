Система QR-кодов начнет действовать в Адыгее с 25 октября

Власти Адыгеи решили ввести в регионе QR-коды для посещения общепита и различных учреждений с 25 октября.

"Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов) подписал указ, согласно которому с 25 октября в республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита", - сообщает пресс-служба правительства региона.

QR-коды с понедельника потребуются для посещения кафе, столовых, кальянных, кинотеатров, библиотек, театров, концертных залов, выставок, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Также коды будут требовать у тех, кто с 25 октября заселяется в гостиницы и дома отдыха в Адыгее.

QR-коды не нужно предъявлять гражданам моложе 18 лет.