Дагестан с начала года посетили 970 тыс туристов

Туристический поток в Дагестан за девять месяцев текущего года составил 970 тыс человек, что на 51% больше прошлогоднего периода. Об этом сообщил врио главы правительства республики Абдулпатах Амирханов на совещании по вопросам развития туризма в регионе.

Амирханов также обсудил подготовку к туристическому сезону следующего года.

По словам министра туризма Эминп Мердановп, за 9 месяцев в Дагестане произведены услуги туристкой индустрии на 3,97 млрд рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере туризма заняты более 10 тыс человек.

Он также подчеркнул, что в республике имеются 45 паспортизированных туристических маршрутов. До конца года в Хунзахском, Шамильском, Гунибском, Кумторкалинском, Магарамкентском и Докузпаринском районах появятся модульные туристические информационные центры и санитарные зоны. Эту работу планируется продолжить и в следующем году.