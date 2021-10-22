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Стало известно, какой будет погода на Кубани в выходные

Стало известно, какой будет погода на Кубани в выходные

По прогнозам синоптиков, погода на территории Краснодарского края в предстоящие выходные будет переменчивая.

В субботу будет сухо и преимущественно солнечно, днем воздух прогреется до плюс 22, в предгорных районах до плюс 15. В воскресенье погода кардинально изменится, пойдут дожди, местами сильные. На Черноморском побережье порывы ветра могут достигать 20 м/с. Кроме того, в регионе похолодает за сутки на 4-5 градусов.

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Вестник Кавказа

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