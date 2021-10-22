В России на 20% подорожают колбасы и прочие мясные продукты

Компании "Мираторг", "Останкино", "Клинский", "Дымов" и другие сообщили о скором подорожании продукции до 20%, пишут "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров.

"Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября - начала ноября", - пишет издание.

Подорожание колбас, сосисок, фарша и прочей мясной продукции связано с повышением цен на сырье, упаковку, моющие средства.

При этом, как напомнили "Известиям" в Минсельхозе, в этом году для стабилизации цен на продукты, животноводческие предприятия получили дополнительно 10 млрд рублей на закупку кормов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что от мясо в рационе не готовы отказаться 85% россиян.