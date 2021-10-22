Застрелившему родителей жителю Кубани вынесли приговор

Жителя Краснодарского края осудили на 16 лет за убийство своих родителей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

10 января в станице Варениковская мужчина решил расправиться с отцом "из-за возникших неприязненных отношений". Он достал из родительского сейфа охотничий карабин и патроны, утром зашел в бытовку, где спал отец, и застрелил его. Осознавая, что мать является свидетелем трагедии, осужденный убил и ее. Похитив 30 тыс рублей и два мобильных телефона, мужчина скрылся на машине отца.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном назначил по совокупности преступлений наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сказано в сообщении.