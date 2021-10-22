Футболисты "Кайрата" попали в ДТП с участием самолета и автомобиля

Машина одной из служб алматинского аэропорта въехала под крыло самолета авиакомпании FlyJet и застрял.

Инцидент случился около семи часов утра по местному времени.

Отмечается, что на борту самолета находились игроки тренерский штаб футбольного клуба "Кайрат", которые возвращались из Баку, где проходила встреча Лиги конференции против "Карабаха". Информацию подтвердили в пресс-службе алматинцев.

"Действительно, футболисты и тренерский штаб "Кайрата" были на борту. К счастью, никто не пострадал. Команда некоторое время находилась в самолете, после уехала на базу клуба", - рассказали в клубе.

Стоит добавить, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").



