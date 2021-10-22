Проценко считает, что в России будут повторяться нерабочие дни

Режим нерабочих дней в России введут еще не раз, пока не будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу, считает главный врач больницы номер 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ", - написал Проценко в своем Telegram-канале.

В Москве нерабочие дни из-за коронавируса продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Такая пауза, считает врач, необходима для сдерживания заболеваемости. "Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет", - добавил он. Первый вариант предпочтительнее, так как при втором ситуация будет менее прогнозируема и контролируема, что приведет к чрезмерной нагрузке на систему здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, при этом каждый регион может продлить этот режим исходя из эпидемиологической ситуации.