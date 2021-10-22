ИГИЛ готовил теракт на Ставрополье

ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края.

"Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации ИГИЛ резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства", - заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления бомбы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".