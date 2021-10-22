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Еще 4 155 человек заразились коронавирусом в Грузии

Еще 4 155 человек заразились коронавирусом в Грузии

За минувшие сутки в Грузии выявили 4 155 случаев заражения коронавирусом.

За сутки вылечились от коронавируса 2 507 человек, с начала пандемии - 624 688. Умерли за сутки 40 пациентов, за все время - 9 657.

Общее число инфицированных в стране, по данным официального сайта StopCov, достигло 684 337 человек.

Доля инфицированных среди протестированных за сутки составляет 8,32%, за последние 14 дней - 8,89%.

В карантине находятся 48 человек, в стационарах наблюдаются 5 895, в ковид-гостиницах остаются 1 003.

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Вестник Кавказа

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