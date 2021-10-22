Киргизия планирует приобрести у России и Турции беспилотники

Руководство Киргизии намерено в ближайшее время купить российские и турецкие беспилотные летательные аппараты, заявил глава Госкомитета нацбезопасности этой страны Камчыбек Ташиев киргизскому телеканалу Region TV.

"Мы уже выделили средства на покупку техники. В Турции делаются для нас беспилотники "Байрактар", - отметил он. По его словам, в скором времени Киригизия получит турецкую технику.

Также Ташиев сообщил, что Киргизия закупит российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Ранее глава государства Садыр Жапаров заявил, что Киргизия в следующем году избавится от устаревшего и вышедшего из строя вооружения. "Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны", - добавил он.