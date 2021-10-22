Власти Беларуси отменят масочный режим

Обязательный масочный режим для физических лиц отменен в Беларуси, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее глава ведомства Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил о четвертой волне коронавируса, медучреждения были переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев COVID-19. 9 октября введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. 18 октября была приостановлена плановая медпомощь в поликлиниках.

Однако президент страны Александр Лукашенко выступил против принудительной вакцинации, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с ковидом необходимо не штрафами и принуждениями, а повышением личной ответственности людей перед окружающими. Глава государства добавил, что "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - сказано в сообщении.

При этом в постановлении актуализированы противоэпидемические меры в период регистрации новых случаев. "Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции 1-1,5 метра", - говорится в тексте.

Так, в медучреждениях должен быть создан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. "Также необходимо разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников", - добавили в ведомстве.