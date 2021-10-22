44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать шестой, 22 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать шестого дня войны, 22 октября, бегство армянских оккупационных сил с захваченной азербайджанской земли приобрело массовый характер. Утром ВС Армении запустили ракеты сначала по Физулинскому району, а затем по удаленным от фронта городам Габала и Кюрдамир и расположенной у берега Каспийского моря Сиязани. По Габале, где пострадал один подросток, удар был нанесен из-под армянских городов Кафан и Джермук. Позднее были представлены обломки этих ракет.

Между тем освободительная азербайджанская армия от Физули начала контрнаступление в направлении захваченного города Ходжавенд. В разгар боевых действий в Азербайджане была запущена в производство новая серия беспилотников.

На освобожденных землях начались первые работы по восстановлению разрушенной оккупантами инфраструктуры. Посол США в НАТО заявил о необходимости урегулировать конфликт в рамках территориальной целостности Азербайджана, позднее генсек НАТО призвал Турцию работать над прекращением боевых действий на азербайджанской земле.

Днем еще одна ракета была запущена ВС Армении по водопроводу Огуз-Габала-Баку, армянский беспилотник был сбит над Нахчыванской АР. В зоне непосредственных боевых действий у оккупантов усилились проблемы с личным составом, поскольку теперь резервистов стали отговаривать ехать на фронт их родственники. Были продемонстрированы десятки танков, ставших военными трофеями Азербайджана из-за бегства армянских танкистов с поля боя, и удары по огневым точкам захватчиков.

В ВОЗ призвали остановить войну из-за взрывного роста заболеваемости Covid-19 в Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Nikkei подчеркнул, что безопасность карабахских армян после освобождения азербайджанской земли от оккупации будет безусловно обеспечена. В то же время он отметил, что из-за позиции руководства Армении перспектива мирного урегулирования представляется весьма отдаленной.

Днем началась реконструкция дорог в села Талыш и Суговушан. В Кремле отвергли идею о "российском десанте" в зону боевых действий. Минобороны Армении признало гибель на фронте 874 оккупантов, вечером их число выросло до 900 человек.

После 17:00 стало известно об освобождении еще 21 села в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах Азербайджана. Среди них - село Агбенд у самой границы с Арменией и Ираном.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что оккупация азербайджанской земли не может продолжаться вечно.

Вечером до сведения международных организаций были доведены факты о ракетных ударах из Армении по Габале, Кюрдамиру и Сиязани.

Таким образом, в двадцать шестой день войны освободительная азербайджанская армия продолжила продвижение вглубь оккупационной зоны. Под полный контроль был взят ранее оккупированный участок границы с Ираном, началось освобождение границы с Арменией. Усилились дезертирство и отказы ехать на фронт в оккупационных войсках Армении. По ранее не обстреливавшимся мирным азербайджанским городам Габала, Кюрдамир и Сиязань были нанесены удары ракетами средней дальности. Вечером Владимир Путин подтвердил неизбежность освобождения территорий Азербайджана.