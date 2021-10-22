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Новый очаг COVID-19 вспыхнул в Китае

Новый очаг COVID-19 вспыхнул в Китае

В пекинском уезде Чанпин обнаружен новый коронавирусный очаг, сообщает агентство "Синьхуа".

Положительная реакция на инфекцию выявлена у четверых жителей этого региона. Неделю назад они вернулись из хошуна Эджэн-Хоро-Ци на севере Китая, где в настоящее время 15 человек заразились ковидом. Пекинцы были госпитализированы с признаками заболевания. Как сообщает местная санэпидслужба, в очаге проводится эпидемиологическое расследование.

Еще одну позитивную реакцию на коронавирус обнаружили в городском районе Фэнтай. Мужчина приехал из провинции Ганьсу. Заразилась и его супруга. В районе организованы противоэпидемиологические мероприятия.

Также на карантин были отправлены китайские и зарубежные журналисты, которые освещали неделю назад запуск космического корабля "Шэньчжоу-13" с тремя членами экипажа на борту с ганьсуйского космодрома "Цзюцюань".

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