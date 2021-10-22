Москвичей предупредили о высоком давлении и сильном ветре

В пятницу в Москве будет тепло и сухо, однако такая погода связана с порывистым ветром и высоким атмосферным давлением, пишет РИА Новости.

Минувшая ночь в столице оказалась рекордно теплой - плюс 12,4 градуса. Днем в пятницу воздух прогреется до плюс 11-13. "Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал специалист центра "Фобос".

До вечера пятницы в Москве действует экстренное предупреждение МЧС о ветре. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного фронта с 10 до 18 часов 22 октября в Москве ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с", - сообщили спасатели.