В Кремле рассказали, покажут ли россиянам ревакцинацию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что только от Владимира Путина зависит решение о том, будут ли показаны россиянам кадры ревакцинации главы государства от коронавируса COVID-19.

"Это будет зависеть от мнения президента", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков отметил, что не знает, изменилось ли мнение Владимира Путина после первой вакцинации, когда он решил не делать ее публичной. "Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет", - сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что это личное решение человека.

Напомним, Владимир Путин привился двумя компонентами вакцины от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Позднее глава государства сообщил, что это был "Спутник V".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 242 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 131 164 человек.