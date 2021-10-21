Стало известно, кто и где может привиться Pfizer в Алматы

Глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил о том, где и кого будут прививать вакциной Pfizer, которая поступит в Казахстан в конце октября. Об этом пишут казахские СМИ.

По его словам, на заседании межведомственной комиссии были даны разъяснения по применению этого препарата.

"Во всех прививочных пунктах будет проводиться вакцинация Pfizer. Есть три группы для вакцинации этим препаратом - школьники (12-18 лет), кормящие и беременные женщины. Разрешается вакцинацию проводить с выездом, в том числе и в школах. Вакцинация будет проводиться по их добровольному согласию и согласию родителей", - цитирует Табынбаева Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в настоящее время в Алматы 174,6 тыс школьников, подлежащих вакцинации, 20 тыс беременных и 67 тыс кормящих матерей. В городе действуют 137 прививочных пунктов.