"Точки роста" стали доступны для жителей Астраханской области

Восемь образовательных центров "Точка роста" открылись в Астраханской области, сообщает пресс-служба министерства науки и образования региона.

Уточняется, что центры стали доступны для жителей Ахтубинского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Наримановского, Харабалинского и Черноярского районов.

Открытие "Точек роста" и детских технопарков "Кванториум" состоялось в рамках проекта "Образование". Центры при школах открываются по всей области.

Стоит добавить, что новые центры предназначены для реализации основных и дополнительных программ обучения школьников технологической и естественно-научной направленности.