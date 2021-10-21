В Саудовский Аравии появится парк аттракционов на нефтяной скважине

Правительство Саудовской Аравии создаст "экстремальный" парк аттракционов прямо на нефтяной скважине к 2025 году. Парк получит название "Буровая установка".

Как сообщает Forbes, помимо развлечений, на острове будут располагаться три отеля с 800 номерами, а также 11 ресторанов.

Посетителям будет предложен экстремальный банджи-джампинг, водные лыжи, подводная прогулка по коралловым рифам и многое другое. Наиболее состоятельные гости смогут добраться до места отдыха на вертолете или яхте.

Разработчики подчеркивают, что это "первое в мире рекреационное пространство, вдохновленное нефтедобычей и нефтяными скважинами".