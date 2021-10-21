Институт развития СКФО получит новое название

Институт развития Северного Кавказа, созданный на базе объединения "Курортов Северного Кавказа" (КСК) с рядом других компаний, получит новое название Кавказ.РФ", - сообщил в среду генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев.

"Правительством уже принято решение. С точки зрения корпоративных и организационных процедур в течение месяца компания получит название Кавказ.РФ", - сказал он, передает ТАСС.

Гендиректор КСК отметил, что одними из ключевых целей новой структуры станут содействие в создании благоприятного бизнес-климата, увеличение числа поддерживаемых бизнес-проектов и вовлечение банковских организаций для работы на Северном Кавказе. "В том числе с использованием всех тех ресурсов, тех форм поддержки государства, которые на сегодняшний день есть. И важно в максимальной степени интегрировать в эти процессы по поддержке ключевые кредитные учреждения, которые работают в СКФО", - сказал он.

Ранее Тимижев сообщил, что создание единой структуры позволит сосредоточить все ресурсы институтов развития СКФО и выстроить работу по принципу одного окна. Планируется, что Кавказ.РФ" станет центром компетенций инвестиционного развития, который будет обеспечивать методологическую и финансовую поддержку инвесторов.