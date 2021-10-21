Доверчивая жительница Владикавказа получила морковь и конфеты вместо смартфона

Мошенника, обманувшего жительницу Владикавказа, задержали в городе Азове Ростовской области североосетинские полицейские. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Женщина нашла на популярном сайте объявление о продаже дорогого смартфона по привлекательной цене. Она оставила свой номер телефона, по которому ей вскоре позвонил молодой человек, рассказавший, что отправит заказанный телефон по почте - при условии стопроцентной предоплаты. "На продиктованный номер карты потерпевшая перевела деньги, но, получив долгожданную посылку, обнаружила вместо гаджета морковку и конфеты", - пояснили в полиции.

Стражи порядка выполнили масштабную и кропотливую работу и установили, что звонок от преступника поступил из Ростовской области. Оперативники сразу же направились туда. В городе Азове они задержали ранее судимого 28-летнего молодого человека. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что полученные средства потратил на личные нужды. У мужчины были изъяты мобильный телефон с сим-картой, посредством которых он реализовывал преступные схемы.

Открыто уголовное дело по ст.159 УК РФ "Мошенничество". С подозреваемого взята подписка о невыезде.