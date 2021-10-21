Россия отказывается от доллара и приветствует криптовалюту?

На днях заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что долю доллара в национальных резервах и расчетах с иностранными партнерами целесообразно сокращать, заменяя иными валютами, как национальными, так и региональными, а в перспективе и "некими цифровыми активами".

Американский телеканал CNBC в связи с этим прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Россия заменит доллар ”цифровыми активами” наряду с другими валютами, что может снизить риски, связанные с американскими санкциями. ”Платежи в долларах США проходят через американские банки и клиринговую систему, что позволяет Вашингтону блокировать любые транзакции, которые они считают подозрительными”, - сказал Панкин.

На протяжении десятилетий доллар США был основной мировой резервной валютой. Однако в последнее время в некоторых странах говорят об отказе от него. Китай и Россия стремятся уменьшить использование доллара, чтобы защитить свою экономику от американских санкций и уменьшить влияние экономической и денежно-кредитной политики США на собственную экономику. С годами усилия по дедолларизации набирают обороты, и Европейский союз также демонстрирует серьезное стремление к ней.

Россия ускорила процесс дедолларизации в 2014 году после введения американских санкций. Сейчас Москва планирует предпринять три шага для дедолларизации своей экономики. Во-первых, снизить долларовые резервы. Российский Центральный банк сократил долю долларовых резервов более чем наполовину в период с 2013 по 2020 год. Во-вторых, Россия планирует сократить торговлю в долларах. Правительство заключило соглашения с несколькими странами, включая Индию, об использовании национальных валют для двусторонней торговли. В-третьих, страна разработала собственные системы обработки платежей, чтобы снизить зависимость от платежной инфраструктуры, ориентированной на доллар.

До сих пор Москва не сталкивалась с какими-либо проблемами в отношении евро или других валют, и поэтому не планирует предпринимать в отношении них аналогичные меры. По словам Панкина, с целью дедолларизации необходимо ввести соответствующий механизм для новых систем расчетов. Установленные модели сотрудничества между различными юрисдикциями и бизнесом нужно реорганизовать, а этого можно добиться только путем сотрудничества в двустороннем, региональном и многостороннем форматах.

В недавнем интервью CNBC президент Владимир Путин сказал, что в будущем для расчетов может быть использована криптовалюта, однако в настоящее время она очень нестабильна: ”Думаю, что было бы преждевременно использовать ее в торговле, особенно, если речь идет об энергоресурсах”. Президент России заявил, что США ”рубят сук, на котором сидят”, подрывая своими действиями позицию доллара.

В этом году Россия приняла закон о цифровых финансовых активах, который частично регулирует криптовалюты и связанную с ними деятельность. Стране необходимо внести дополнительные поправки в законодательство, чтобы обеспечить всеобъемлющее регулирование. Правительство недавно заявило, что не планирует запрещать гражданам приобретать криптовалюту, хотя она и не может использоваться в качестве законного платежного средства.