Дорожные службы КБР приведут в порядок трассу "Кавказ"

Дорожники Кабардино-Балкарии (КБР) в течение двух лет капитально отремонтируют несколько участков трассы "Кавказ" Р-217, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Казбека Кокова с главой Федерального дорожного агентства (ФДА) Романом Новиковым.

"Упрдор "Кавказ" по заданию Росавтодора разрабатывает проект капитального ремонта с увеличением числа полос движения до четырех по двум участкам общей протяженностью 23 км федеральной автомобильной дороги Р-217 "Кавказ". Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2022-2023 годах. На этот же период запланирован ремонт автодороги Р-217 "Кавказ" в обход Нальчика", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На обновленной трассе появятся искусственные сооружения, а также будет капитально отремонтировано освещение в ряде населенных пунктов, говорится в сообщении.